Herkese destek

Türkiye'de elde edilen kazanımlar, tüm kesimlere yansıtılıyor:
EN AZ BİN TL: Bin liradan az emekli aylığı kalmayacak.
İNDİRİM UZADI: 31 Mart'a kadar otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta vergi indirimi olacak. MTV'de 2019 artışı da yüzde 15.9'a çekildi.
İKİNCİ FIRSAT: Yapılandırması bozulana, 28 Şubat'a kadar ödeme imkanı geldi.
İŞ DÜNYASINA TEŞVİK: İhracatçılara 3.1; sanayici, girişimci ve araştırmacılara 5.6 milyar lira destek olacak.
SIFIR KDV: İmalatta yeni makineye KDV alınmayacak.
İMAR BARIŞI: Başvuru 15, ödeme 30 Haziran'a uzatıldı.
ESNAFA 22 MİLYAR: Halkbank 2019'da 350 bin esnafa 22 milyar lira kredi verecek.
KOBİ'YE ÇİFTE FIRSAT: Değer Kredisi'yle KOBİ'lere 20 milyar lira finansman yolu açıldı. Devlet Destekli Alacak Sigortası başlatıldı.
FATURA DÜŞECEK: Elektrikte konutlar için yüzde 10, gazda konutlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve ticarethaneler için yüzde 10 indirime gidildi.
ELEKTRİK DEVLETTEN: Dar gelirli 2.5 milyon hanenin her ay ortalama 80 liralık faturası karşılanacak.
İŞÇİ VE İŞVERENE DESTEK: Asgari ücret yüzde 26 artarken, 12 ay boyunca 101-150 lira asgari ücret desteği verilecek.
GELİRLER ARTTI
65 YAŞ AYLIĞI: 601,57 TL
% 40-69 ENGELLİ AYLIĞI: 480,21 TL
% 70 ve ÜSTÜ ENGELLİ AYLIĞI: 720,32 TL
EVDE BAKIM PARASI: 1.305,97 TL
ASGARİ ÜCRET: 2.020,90-2,155,22 TL
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ: 191,88-326,20 TL
İŞSİZLİK MAAŞI: 1.015,59-2.031,19 TL
STAJYER MAAŞI: En az 548,70 TL
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 3 bin 512 TL
EN AZ BİN TL: Bin liradan az emekli aylığı kalmayacak.
İNDİRİM UZADI: 31 Mart'a kadar otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta vergi indirimi olacak. MTV'de 2019 artışı da yüzde 15.9'a çekildi.
İKİNCİ FIRSAT: Yapılandırması bozulana, 28 Şubat'a kadar ödeme imkanı geldi.
İŞ DÜNYASINA TEŞVİK: İhracatçılara 3.1; sanayici, girişimci ve araştırmacılara 5.6 milyar lira destek olacak.
SIFIR KDV: İmalatta yeni makineye KDV alınmayacak.
İMAR BARIŞI: Başvuru 15, ödeme 30 Haziran'a uzatıldı.
ESNAFA 22 MİLYAR: Halkbank 2019'da 350 bin esnafa 22 milyar lira kredi verecek.
KOBİ'YE ÇİFTE FIRSAT: Değer Kredisi'yle KOBİ'lere 20 milyar lira finansman yolu açıldı. Devlet Destekli Alacak Sigortası başlatıldı.
FATURA DÜŞECEK: Elektrikte konutlar için yüzde 10, gazda konutlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve ticarethaneler için yüzde 10 indirime gidildi.
ELEKTRİK DEVLETTEN: Dar gelirli 2.5 milyon hanenin her ay ortalama 80 liralık faturası karşılanacak.
İŞÇİ VE İŞVERENE DESTEK: Asgari ücret yüzde 26 artarken, 12 ay boyunca 101-150 lira asgari ücret desteği verilecek.
GELİRLER ARTTI
65 YAŞ AYLIĞI: 601,57 TL
% 40-69 ENGELLİ AYLIĞI: 480,21 TL
% 70 ve ÜSTÜ ENGELLİ AYLIĞI: 720,32 TL
EVDE BAKIM PARASI: 1.305,97 TL
ASGARİ ÜCRET: 2.020,90-2,155,22 TL
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ: 191,88-326,20 TL
İŞSİZLİK MAAŞI: 1.015,59-2.031,19 TL
STAJYER MAAŞI: En az 548,70 TL
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 3 bin 512 TL
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