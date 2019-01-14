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Hükümet; işçiden esnafa, dar gelirliden ev hanımına, işsize kadar toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak adımlar attı. Gelirler artacak, faturalar düşecek, borçlar kolay ödenecek, destekler artacak...

Herkese destek
Türkiye'de elde edilen kazanımlar, tüm kesimlere yansıtılıyor:

EN AZ BİN TL: Bin liradan az emekli aylığı kalmayacak.

İNDİRİM UZADI: 31 Mart'a kadar otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta vergi indirimi olacak. MTV'de 2019 artışı da yüzde 15.9'a çekildi.

İKİNCİ FIRSAT: Yapılandırması bozulana, 28 Şubat'a kadar ödeme imkanı geldi.

İŞ DÜNYASINA TEŞVİK: İhracatçılara 3.1; sanayici, girişimci ve araştırmacılara 5.6 milyar lira destek olacak.

SIFIR KDV: İmalatta yeni makineye alınmayacak.

İMAR BARIŞI: Başvuru 15, ödeme 30 Haziran'a uzatıldı.

ESNAFA 22 MİLYAR: Halkbank 2019'da 350 bin esnafa 22 milyar lira kredi verecek.

KOBİ'YE ÇİFTE FIRSAT: Değer Kredisi'yle 'lere 20 milyar lira finansman yolu açıldı. Devlet Destekli Alacak Sigortası başlatıldı.

FATURA DÜŞECEK: Elektrikte konutlar için yüzde 10, gazda konutlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve ticarethaneler için yüzde 10 indirime gidildi.

ELEKTRİK DEVLETTEN: Dar gelirli 2.5 milyon hanenin her ay ortalama 80 liralık faturası karşılanacak.

İŞÇİ VE İŞVERENE DESTEK: yüzde 26 artarken, 12 ay boyunca 101-150 lira asgari ücret desteği verilecek.

GELİRLER ARTTI

65 YAŞ AYLIĞI: 601,57 TL

% 40-69 ENGELLİ AYLIĞI: 480,21 TL

% 70 ve ÜSTÜ ENGELLİ AYLIĞI: 720,32 TL

EVDE BAKIM PARASI: 1.305,97 TL

ASGARİ ÜCRET: 2.020,90-2,155,22 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ: 191,88-326,20 TL

İŞSİZLİK MAAŞI: 1.015,59-2.031,19 TL

STAJYER MAAŞI: En az 548,70 TL

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 3 bin 512 TL

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