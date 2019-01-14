Ev satışı en çok Şırnak’ta arttı

Konut satışları 2018'in 11 ayında önceki yılın aynı dönemine göre; en fazla Şırnak'ta arttı. Fuzulev'in çalışmasına göre, Şırnak'ta konut satışları yüzde 143 arttı. Şırnak'ı, yüzde 26.5 ile Muş, yüzde 26 ile Gümüşhane takip etti. Şırnak'ta bin 115, Muş'ta bin 796, Gümüşhane'de bin 347 adet ev satıldı. Konut satışlarının en fazla düştüğü kent yüzde 14 ile Edirne oldu. Ankara, Kütahya ve Artvin'de yüzde 13.5 düşüş yaşandı. Edirne'de 5 bin 715, Ankara'da 119 bin 66, Kütahya'da 8 bin 176, Artvin'de bin 155 adet konut satıldı.
- Ekonomi
- 14.01.2019
- Gazete
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