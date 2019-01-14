Esnafa 18 milyar

HÜKÜMET, küçük işletmeler ve esnaf için tüm imkanları seferber ederken, devlet destekli krediler rekor seviyeye ulaştı. Esnafın 2018'de Halk Bankası ve Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti ile kullandığı kredi bakiyesi 18 milyar liraya ulaştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri'nin kefil olduğu 186 bin 599 esnaf ve sanatkara 17.5 milyar lira kredi kullandırıldı" dedi.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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