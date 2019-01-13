Sıfır faizli otomobil

Geçtiğimiz yılın son iki ayında pazarda canlılık getiren vergi indirimlerinin 2019'un ilk üç ayını kapsayacak şekilde uzatılması sektörde heyecana yol açtı. Bu kapsamda, satışlarını artırmak isteyen markalar yeni yılın ilk kampanyalarını duyurmaya başladı. Otomobil satın almak isteyenler için faizler sıfırlayan otomobil üreticileri, ÖTV ve KDV indirimleri ile birlikte de fiyatları aşağı çekti. İndirimlerin üç ay daha devam edeceğini belirten sektör temsilcileri, bu forsattan yararlanılması gerektiğini tavsiye ettiler. Şu anda birçok otomobil daha ucuza satılıyor.