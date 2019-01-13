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  • 13.01.2019 11:41
  • Son Güncelleme: 13.01.2019 12:04

Başkan Erdoğan'ın çıkışından sonra binlerce yatırımcı harekete geçti!

Başkan Erdoğan’ın “Düşmanlar ülkemden üretimini aldı. Birilerinin bu işi başlatması lazımdı” demesinin ardından, 2 bin iş adamı Kendir Enstitüsü’ne yatırım için telefon etti.

İsrail'il 1960'dan beri, ABD'nin ve Almanya'nın uzun yıllardır sürdürdüğü, Rusya'nın ise 30 Aralık 2018'de üretimi için yasa çıkardığı yıllık 5 milyar dolarlık ticaretinin olduğu endüstriyel kenevir tarımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaptığı açıklama sonrası binlerce yatırımcı harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anacığım evde file dokurdu. File ile alışveriş yapar gelirdik. Bunun toprakla bir dostluğu var. O zamanlar bunlar kenevirden yapılırdı. Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı. Keneviri ithal ediyoruz. Birilerinin bu işi başlatması lazımdı. Şu anda bunun çalışmasını yapıyoruz" demişti. Açıklamanın ardından yatırımcılar harekete geçti.

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