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  • 13.01.2019 10:09
  • Son Güncelleme: 13.01.2019 10:41

Milyonlarca Bakan duyurdu

nin farkı ödemeleri ne zaman yatacak? sorusu cevap buldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş farklarının 'ta, gelir aylığı almakta olanların 17 ila arasında, Bağ-Kur gelir ve aylığı alanların 25 ila 28 arasında ödeneceğini açıkladı.

Milyonlarca emekliye müjde! Tarih belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, lerin farklarının 'ta ödeneceğini söyledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı (Emekli Sandığı) alanların aylıkları Ocak ayının 1'i ila 5'i arasında ödendiği için, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 25 Ocak 2019 tarihinde ödenecektir" denildi.

TARİHLER BELLİ OLDU

gelir aylığı almakta olanların aylıklarının ödeme günleri olan 17 ila 2019 tarihleri arasında, Bağ-Kur gelir ve aylığı almakta olanların aylıklarının da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak 2019 tarihleri arasında zamlı olarak ödeneceği kaydedildi.

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