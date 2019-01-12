Paralar Boğaz’dan

Son yıllarda çok sayıda Arap'ın tatil için Türkiye'ye geldiği gözlenirken, Arap turistlerin ilgisini çekmek için farklı organizasyonlar düzenleniyor. Batılı turistlere göre 4 katı para harcayan (3 bin dolar) Araplar için düzenlenen organizasyonlardan biri de İstanbul Boğazı'nda 21.00-00.00 saatleri arasında yapılan tekne turları. Filistin, Bahreyn, Kuveyt gibi Arap ülkelerinden gelen turistler, turların yapıldığı teknelerde ellerinde kılıç olan animasyon ekibince karşılanıyor. Kabataş'tan saat 21.00 civarında hareket eden ve Boğaz'ı turlayan teknelerde konuklara Arap ve Türk mutfağından yemekler ikram ediliyor. Tur kapsamında saat 00.00'a kadar çoğunluğu Suriye'den gelen Arap sanatçılar popüler şarkılar seslendiriyor. İstanbul Boğazı'nda 8 yıldır kaptanlık yapan Murat Çelen, "Arap turistlere 4 yıldan beri hizmet ediyoruz. Hep dolu gidiyoruz. Özellikle bu yıl aşırı bir ilgi var. Gelecek sezon ilginin daha da artacağını düşünüyorum" dedi. Folklor gösterilerinde sahneye çıkan Muhammed Rıfai ise Şam'daki gösteriyi Boğaz'da tur yapan tekneye taşıdıklarını ifade etti.
İstanbul'a gelen Araplar, teknelerde gönüllerince eğleniyor. Araplar hem Boğaz'ın tadını çıkarıyor hem de Türk yemekleri yiyor.
İstanbul'a gelen Araplar, teknelerde gönüllerince eğleniyor. Araplar hem Boğaz'ın tadını çıkarıyor hem de Türk yemekleri yiyor.
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