Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 12.01.2019 03:26

Milyonlara maaş müjdesi

Sosyal yardım alanlar ve staj yapanlarla öğrencilerin ücretleri, ve memur maaş katsayısı ile artırıldı. Ocaktan itibaren milyonlarca vatandaş daha yüksek ücret alacak. Peki, kim ne kadar maaş alacak? Tüm detaylar haberimizde...



Ocak ayı sadece asgari ücretle çalışan işçiler ve emeklilerle memurlar için değil sosyal yardım alanlar için de zam ayı oluyor.

ALMAK KOLAYLAŞIYOR
Yaşlı maaşı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı gibi yardım alanlara ödenen ücretler ocak ayında asgari ücretin ve memur maaş katsayısının yükselmesiyle artırıldı. Sadece sosyal yardımlar değil stajyerlerin aldığı maaşlara ve yazın çalışacak üniversitelilerin ücretlerine de zam geldi. İşçilerin kıdem tazminat tavanı 6.107 lira 60 kuruşa yükseltildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriMilyonlara maaş müjdesi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar