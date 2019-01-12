Milyonlara maaş müjdesi

Ocak ayı sadece asgari ücretle çalışan işçiler ve emeklilerle memurlar için değil sosyal yardım alanlar için de zam ayı oluyor.Yaşlı maaşı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı gibi yardım alanlara ödenen ücretler ocak ayında asgari ücretin ve memur maaş katsayısının yükselmesiyle artırıldı. Sadece sosyal yardımlar değil stajyerlerin aldığı maaşlara ve yazın çalışacak üniversitelilerin ücretlerine de zam geldi. İşçilerin kıdem tazminat tavanı 6.107 lira 60 kuruşa yükseltildi.