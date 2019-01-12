Marmaray ile 310 milyon taşındı

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray'ı bugüne kadar 310 milyona yakın yolcunun kullandığını belirterek, "Marmaray'ı her geçen yıl daha fazla vatandaşımız tercih ediyor. 2017'ye göre 2018'de yolcu sayısı yüzde 7.5 arttı" dedi. Marmaray'ı tercih edenlerin diğer ulaşım araçlarını kullananlara göre zamandan ortalama bir saat tasarruf ettiğine dikkati çeken Turhan, 310 milyon yolcunun, toplam tasarrufunun 310 milyon saati bulduğunu dile getirdi.
- Ekonomi
- 12.01.2019
- Gazete
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