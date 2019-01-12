Tıcaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Mal ihracatına yönelik devlet yardımlarımız gerek nitelik gerek nicelik olarak sürekli iyileştirilirken, KOBİ'ler başta olmak üzere her ölçekte firmamızdan artan talep görmektedir. 2019'da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3.1 milyar liralık destek vereceğiz" diye konuştu. Bakan Pekcan, destek programları içerisinde her ölçekte firmanın kendisine özgü ihtiyaçlarına hızlı ve kolay cevap bulmasının mümkün olduğunu söyledi.
- Ekonomi
- 12.01.2019
- Gazete
İhracatçıya 3.1 milyar lira
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