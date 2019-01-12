Cezalar iade ediliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattıklarını, bunun için 28 Şubat'a kadar vergi dairelerine başvurmanın yeterli olacağını bildirdi. Bakan Albayrak'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iade sürecinin detaylarına ilişkin infografik de yer aldı. Buna göre; 2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 döneminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olduğu halde geçiş yapan araçlara idari para cezası verilmeyecek, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek, tahsil edilen idari para cezalarının iadesi yapılacak. Başvuru işlemleri, en yakın vergi dairesinden temin edilecek başvuru dilekçesiyle birlikte 28 Şubat tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. Para iadeleri, 29 Mart'a kadar tamamlanacak.