İstanbul Kıraathaneciler, Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Serdar Erşahin, Türk halkının yıllık kişi başı ortalama bin 300 bardak çay tükettiğini belirtti. Dünyada yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında Türkiye'nin birinci sırada geldiğini vurgulayan Erşahin, "Günlük ortalama kişi başı 3-5 bardak tükettiğimiz çay, kışın 10 bardağa çıkıyor" şeklinde konuştu.
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- 12.01.2019
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Bin 300 bardak çay içiyoruz
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