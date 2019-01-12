Meclis'teki yeni torba yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeye göre; asgari ücret desteği bu yıl 12 ay olarak devam ettirilecek. 500'ün altında personel çalıştıran işletmeler için 150, 500'ün üstünde olanlar için 100 lira asgari ücret desteği verilecek. Ev hanımlarının kendi imkanlarıyla evinde yapıp üreteceği ürünlerin internetten satışından kaynaklanacak gelirlerin 1 yıllık asgari brüt ücreti geçmeyecek tutarı vergiden istisna olacak. Yani 2019'da 30 bin liraya kadar olan satışlar vergiden istisna olacak.
- Ekonomi
- 12.01.2019
- Gazete
Asgari ücrete 100-150 TL destek
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