Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Köprü geçiş ihlalleri için cezalarda iade süreci başladı

Dava arkadaşına vedaHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, köprü geçiş ihlalleri ile mağdur olan vatandaşa müjdeli bir haber verdi. Albayrak cezalarda iade sürecinin başladığını söyledi. Mağdurlar iade için 28 Şubat'a kadar vergi dairelerine başvuru yapılabilecek.

Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde;

'Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır.'