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  • 11.01.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 11.01.2019 09:34

Dolar geriledi, altın yükseldi! 11 Ocak , ne kadar oldu?

doların gerilemesiyle birlikte yükselişe geçti. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,60 azalarak 226 bin 300 liraya geriledi. , ne kadar oldu? İşte 11 Ocak ...

Altın fiyatları, doların gerilemesiyle yükselirken; yatırımcılar ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerlemeye yönelik haberler bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.4 artışla 1,290.84 dolara yükseldi. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte güncel 11 Ocak altın fiyatları...

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir...

GRAM ALTIN FİYATI
225,47
225,66

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.289,47
1.289,66

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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