Altın fiyatları, doların gerilemesiyle yükselirken; yatırımcılar ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerlemeye yönelik haberler bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.4 artışla 1,290.84 dolara yükseldi. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte güncel 11 Ocak altın fiyatları...

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir...

GRAM ALTIN FİYATI

225,47

225,66

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.289,47

1.289,66