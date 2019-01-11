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  • 11.01.2019 08:10
  • Son Güncelleme: 11.01.2019 08:44

Kredi kartları ve banka kartları hakkında önemli düzenleme

Banka kartları ve kredi kartları ile ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme taksit süresi ile ilgili değişiklikler içeriyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

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