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  • 11.01.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 11.01.2019 09:34

ne kadar oldu? Dolar ve fiyatı kaç TL? 11 Ocak 2019 döviz kuru

fiyatı, yatırımcıların FED'in bu yıl para politikasını sıkılaştırma döngüsünü durdurabileceğine giderek daha fazla inanmalarıyla, başlıca para birimleri karşısında geriledi. FED Başkanı Jerome Powell, FED'in enflasyondaki istikrar göz önüne alındığında para politikası konusunda sabırlı olabileceğini belirtti. Piyasalar şimdi FED'in bu yıl daha fazla faiz artırımı yapmamasını fiyatlıyor. Bugün dolar ve ne kadar oldu? İşte 11 Ocak 2019 güncel dolar ve euro fiyatları...

Piyasalar FED'in bu yıl daha fazla faiz artırımı yapmamasını fiyatlıyor. Dolar ve euro fiyatları bu beklentiye göre şekilleniyor. Endeks, işlemcilerin ABD'de faiz oranlarının 2019'da yatay kalacağını öngörmeleriyle son dönemde ciddi ölçüde geriledi. İşte 11 Ocak 2019 dolar ve euro fiyatları...

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

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