20 milyar liralık süper paket

Reel sektöre destekte 20 milyar liralık yeni bir sayfa açıldı. Üretime, ihracata, istihdama önemli katkı sağlayacak KOBİ Değer Kredisi, 13 bankanın katılımıyla hayata geçirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kredinin imza töreninde, "Bu paket ile imalat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 1 milyon, diğer ticaret ve hizmet sektörlerindeki firmalara azami 500 bin liralık kredi verilecek. 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1.54 faiz oranı ile bu kredi katılımcı bankalarımız tarafından kullandırılacak" dedi. Albayrak, şunları söyledi:
HAZİNE'YE ETKİSİ YOK: KOBİ Değer Kredisi, 13 bankamızın böyle bir paketi ortaya koymalarıyla devreye alınmaktadır. Hazinemize etkisi yoktur. Kredi Garanti Fonu'nun tahsis edilmiş, kullandırılıp ödenmiş olan limitlerinin tekrar kullandırılmasıdır.
HEDEFLERİ TUTTURDUK: Enflasyon, kur, faizler ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 yılı hedeflerimizi tutturduk ve 2019 motivasyonumuzu daha üst noktaya taşıdık.
HERKES HİSSEDECEK: Başarılı performans ile sağladığımız pozitif ivmeyi toplumun tüm kesimlerine yansıtıyoruz. Dengelenme süreci KOBİ'lerden esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza kadar kendini hissettirecek. Daha güçlü adımlarla daha güzel yarınlar bizi bekliyor.
GÜÇLÜ ALTYAPI: İhtiyatlı ve tedbirli olacağız, daha güçlü bilanço ile olumsuz senaryolara hazırlıklı olacağız.
SON ÇEYREKTE YENİ PAKET: Son çeyrekte belki de çok daha uygun maliyetli başka paket yapacağız.
Toplantıya Kaan Gür/AlternatifBank (soldan sağa), Temel Güzeloğlu/QNB Finansbank, Ali Fuat Erbil/Garanti, Melikşah Utku/Albaraka Türk, Hakan Ateş/DenizBank, Hüseyin Aydın/Ziraat, Berat Albayrak, Gökhan Erün/Yapı ve Kredi, Turgut Boz/TEB, Servet Taze/Şekerbank, Metin Özdemir/Ziraat Katılım, Osman Arslan/Halkbank, M. Emin Özcan/VakıfBank, İkram Göktaş/Vakıf Katılım katıldı.
İŞ DÜNYASINDA BÜYÜK SEVİNÇ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Kredi, finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ'lerimiz için önemli bir müjde olmuş, reel sektörümüzün moralini artırmıştır.
TİM Başkanı İsmail Gülle: Ekonomi yönetimimiz göreve geldiği günden bu yana sürati ve hedefi 12'den vuran müdahaleleri ile ekonominin bütün katmanlarını dikkate aldığını gösteriyor.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Reel sektörün kaynak bakımından rahatlatılması ve teminatsız finansman, bugün en 'değerli' destektir.
HAZİNE'YE ETKİSİ YOK: KOBİ Değer Kredisi, 13 bankamızın böyle bir paketi ortaya koymalarıyla devreye alınmaktadır. Hazinemize etkisi yoktur. Kredi Garanti Fonu'nun tahsis edilmiş, kullandırılıp ödenmiş olan limitlerinin tekrar kullandırılmasıdır.
HEDEFLERİ TUTTURDUK: Enflasyon, kur, faizler ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 yılı hedeflerimizi tutturduk ve 2019 motivasyonumuzu daha üst noktaya taşıdık.
HERKES HİSSEDECEK: Başarılı performans ile sağladığımız pozitif ivmeyi toplumun tüm kesimlerine yansıtıyoruz. Dengelenme süreci KOBİ'lerden esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza kadar kendini hissettirecek. Daha güçlü adımlarla daha güzel yarınlar bizi bekliyor.
GÜÇLÜ ALTYAPI: İhtiyatlı ve tedbirli olacağız, daha güçlü bilanço ile olumsuz senaryolara hazırlıklı olacağız.
SON ÇEYREKTE YENİ PAKET: Son çeyrekte belki de çok daha uygun maliyetli başka paket yapacağız.
Toplantıya Kaan Gür/AlternatifBank (soldan sağa), Temel Güzeloğlu/QNB Finansbank, Ali Fuat Erbil/Garanti, Melikşah Utku/Albaraka Türk, Hakan Ateş/DenizBank, Hüseyin Aydın/Ziraat, Berat Albayrak, Gökhan Erün/Yapı ve Kredi, Turgut Boz/TEB, Servet Taze/Şekerbank, Metin Özdemir/Ziraat Katılım, Osman Arslan/Halkbank, M. Emin Özcan/VakıfBank, İkram Göktaş/Vakıf Katılım katıldı.
İŞ DÜNYASINDA BÜYÜK SEVİNÇ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Kredi, finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ'lerimiz için önemli bir müjde olmuş, reel sektörümüzün moralini artırmıştır.
TİM Başkanı İsmail Gülle: Ekonomi yönetimimiz göreve geldiği günden bu yana sürati ve hedefi 12'den vuran müdahaleleri ile ekonominin bütün katmanlarını dikkate aldığını gösteriyor.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Reel sektörün kaynak bakımından rahatlatılması ve teminatsız finansman, bugün en 'değerli' destektir.
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