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  • 10.01.2019 19:24

'da korkunç olay! Korkuluk demiri saplandı!

'nın Turgutlu ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Anahtarını evde unutan balkondan eve girmek isteyince yere çakıldı. Çevirenin bacağına korkuluk demiri saplandı. Hastaneye kaldırılan Fehmi Çeviren tedavi altına alındı.

Manisa'da korkunç olay! Korkuluk demiri saplandı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, anahtarını içeride unuttuğu ikinci kattaki evine balkondan girmek isterken kayıp düşen inşaat işçisi Fehmi Çeviren'in (35) sağ ayağına, bahçe duvarının korkuluk demiri saplandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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