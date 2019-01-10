KOBİ’lere kredi paketi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün KOBİ'ler için Türkiye Bankalar Birliği ile 12 bankanın katılacağı çok önemli bir kredi paketini açıklayacaklarının müjdesini verdi. MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katılarak konuşma yapan Albayrak, şu mesajları verdi:
✖ Hiçbir şekilde Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) ortaya koyduğumuz hedeflerden taviz vermek yok.
✖ Cari işlemler açığı yıl sonu itibarıyla 20 milyar dolar civarında gerçekleşecek. Cari açığın milli gelire oranının, yıl sonunda Yeni Ekonomi Programı'nda söylediğimiz yüzde 4.7'nin çok daha altında, yüzde 3'lerde olmasını bekliyoruz.
✖ Ağustos sonundan bugüne kadar döviz kurunda yaklaşık yüzde 20 iyileşme kaydedildi. Bu dönemde ülke risk primi dediğimiz CDS'lerde yaklaşık 230 puan, 10 yıllık devlet tahvil faizimiz ise yaklaşık 480 baz puan geriledi. Bunlar yeterli değil, daha yeni başladık.
✖ Hiçbir şekilde Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) ortaya koyduğumuz hedeflerden taviz vermek yok.
✖ Cari işlemler açığı yıl sonu itibarıyla 20 milyar dolar civarında gerçekleşecek. Cari açığın milli gelire oranının, yıl sonunda Yeni Ekonomi Programı'nda söylediğimiz yüzde 4.7'nin çok daha altında, yüzde 3'lerde olmasını bekliyoruz.
✖ Ağustos sonundan bugüne kadar döviz kurunda yaklaşık yüzde 20 iyileşme kaydedildi. Bu dönemde ülke risk primi dediğimiz CDS'lerde yaklaşık 230 puan, 10 yıllık devlet tahvil faizimiz ise yaklaşık 480 baz puan geriledi. Bunlar yeterli değil, daha yeni başladık.
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