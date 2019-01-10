1 trilyon mevduat

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı 2018'in Kasım sonu itibarıyla 176 bin 320 olurken, milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 80 milyar 73 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 126 bin lira oldu.
- Ekonomi
- 10.01.2019
- Gazete
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