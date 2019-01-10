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Kart borcuna yapılandırma fırsatı heyecan yaratırken, ayrıntılar belli oldu. Vatandaş, borcunu gösterir belgeyle ’na başvurup, kısa sürede kredi alabilecek...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yapılandırma fırsatı, kredi kartı borcu olan vatandaşları sevindirdi. Ziraat Bankası'nın sunduğu 24 aya kadar aylık yüzde 1.10, 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faizli kredi imkanıyla, vatandaş kart borçlarını daha az ödemeyle kapatabilecek, borç sarmalından kurtulacak.

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