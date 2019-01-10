Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yapılandırma fırsatı, kredi kartı borcu olan vatandaşları sevindirdi. Ziraat Bankası'nın sunduğu 24 aya kadar aylık yüzde 1.10, 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faizli kredi imkanıyla, vatandaş kart borçlarını daha az ödemeyle kapatabilecek, borç sarmalından kurtulacak.
- Ekonomi
- 10.01.2019
- Gazete
Borçlar bitiyor
Kart borcuna yapılandırma fırsatı heyecan yaratırken, ayrıntılar belli oldu. Vatandaş, borcunu gösterir belgeyle Ziraat Bankası’na başvurup, kısa sürede kredi alabilecek...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yapılandırma fırsatı, kredi kartı borcu olan vatandaşları sevindirdi. Ziraat Bankası'nın sunduğu 24 aya kadar aylık yüzde 1.10, 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faizli kredi imkanıyla, vatandaş kart borçlarını daha az ödemeyle kapatabilecek, borç sarmalından kurtulacak.
- Zam geldi! Bugün alacağınız para...
- Kıdem tazminatınız ne kadar oldu?
- Bugün emekli olsam kaç para alırım?
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