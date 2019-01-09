OYAK Grup şirketlerinden OMSAN Lojistik'in yeni Genel Müdürü Dr. A. Bülent Sabuncu oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Sabuncu, sırasıyla OYAK Portföy Yönetimi A.Ş., Global Portföy Yönetimi A.Ş. ve Balnak Lojistik Grup'ta çeşitli görevlerde bulundu. Sabuncu, 2014 yılından bu yana FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.de İcra Kurulu Üyesi ve CFO olarak görev yapıyordu.
- Ekonomi
- 09.01.2019
- Gazete
OMSAN Lojistik’e yeni genel müdür
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