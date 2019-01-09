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Lojistik’e yeni genel müdür

OMSAN Lojistik’e yeni genel müdür
OYAK Grup şirketlerinden OMSAN Lojistik'in yeni Genel Müdürü Dr. A. Bülent Sabuncu oldu. İktisat Bölümü mezunu olan Sabuncu, sırasıyla A.Ş., Global Portföy Yönetimi A.Ş. ve Balnak Lojistik Grup'ta çeşitli görevlerde bulundu. Sabuncu, 2014 yılından bu yana FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.de İcra Kurulu Üyesi ve CFO olarak görev yapıyordu.

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