Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye ekonomisi her geçen gün, ağırlık ve etkinliğini artırmaya devam etmektedir. Zamanında attığımız kararlı adımlarla ekonomide normalleşmeye başladık. Belirttiğimiz hedeflere yönelik yapmamız gerekenler ekonomideki kırılganlıklarımızı azaltmak başta olmak üzere ekonomimizi finansal şoklara karşı çok daha güçlü kılmak olacaktır.

Ticaret Bakanlığımız açıkladığı verilere göre ihracatımız 168,1 milyar dolar ile en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Yıllıklandırılmış cari açık yıl sonu itibariyla 20 milyar dolar olarak gerçekleşecek. Cari açığın milli gelire oranı ise yüzde 3'lerde bir oranda yılı tamamlayacak. Türkiye 3. çeyrekte tüm beklentilerin aksine pozitif büyüme gösterdi.

KUR, FAİZ VE ENFLASYON ATAĞINI PÜSKÜRTTÜK

Ticaret Bakanlığımız açıkladığı verilere göre ihracatımız 168,1 milyar dolar ile en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Yıllıklandırılmış cari açık yıl sonu itibariyla 20 milyar dolar olarak gerçekleşecek. Cari açığın milli gelire oranı ise yüzde 3'lerde bir oranda yılı tamamlayacak. Türkiye 3. çeyrekte tüm beklentilerin aksine pozitif büyüme gösterdi. Kur, faiz ve enflasyon atağını püskürttük.

HEDEFLERDEN TAVİZ VERMEK YOK

Birileri sürekli negatif algıyı hakim kılmaya çalışıyor. Hiçbir şekilde YEP'TE ortaya koyduğumuz hedeflerden taviz vermek yok. Merkez Bankası'ndan, Hazine'ye 37 milyar lira gelecek. Ekonomide güzel şeyler oldukça kimlerin rahatsız olduğunu da biliyoruz.

DEVRİM NİTELİĞİNDE UYGULAMA

Ticari alacak sigortası reformunu uygulamaya başladık. Bu uygulama devrim niteliğinde bir uygulamadır.

KREDİ DESTEĞİ MÜJDESİ

KOBİ'ler için 12 civarı bankanın katılacağı bir toplantı ile önemli bir kredi paketi açıklayacağız.