Haberler Web TV Bakan Berat Albayrak'tan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu rezil eden sözler

Bakan Berat Albayrak'tan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu rezil eden sözler

09 Ocak 2019, Çarşamba

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da düzenlenen MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde sarf ettiği İsrail iftiralarına ilişkin "Geçen hafta İsrail ile ilgili bir suçlama gerçekleştirdi. Cevabını aldı! İnsanın yüzü kızarır ama yüzü bile kızarmadı. Rezil olan o (Kılılçdaroğlu) değilmiş gibi yine yalana ve iftiraya sarıldı." dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları