Bakan Berat Albayrak'tan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu rezil eden sözler 09 Ocak 2019, Çarşamba

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da düzenlenen MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde sarf ettiği İsrail iftiralarına ilişkin "Geçen hafta İsrail ile ilgili bir suçlama gerçekleştirdi. Cevabını aldı! İnsanın yüzü kızarır ama yüzü bile kızarmadı. Rezil olan o (Kılılçdaroğlu) değilmiş gibi yine yalana ve iftiraya sarıldı." dedi.