Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2019 Ocak ayı itibarıyla yeni halini aldı. AGİ hesaplaması yapılırken, çocuk sayısına, medeni haline bakılır. Her çalışanın AGİ ücreti aynı değildir. Bu durum çalışanın medeni hali, çocuk sayısı ile değişmektedir. Eşi çalışmayan 3, 4 ve 5 çocuklu çalışanlar en yüksek AGİ'yi alır. Peki, 2019 AGİ ne kadar oldu? AGİ asgari ücretin içinde mi?

2019 AGİ TABLOSU

2019 AGİ fiyatları şu şekilde:

Bekar: 191.85 TL

Evli eşi çalışmayan: 230,22 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259,00 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287,75 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 326,15 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 220,63 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 249,41 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 287, 78 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 306, 96 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 326,15 TL

AGİ ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

İşçilerin medeni durumu ve çocuk sayısına göre hesaplanan Asgari Geçim İndirimi, yeni asgari ücret ödemelerine göre belirleniyor. AGİ hesaplanırken ilk çalışanın medeni haline bakılıyor. Çalışanın çocuğu olup, olmaması AGİ hesaplamasını etkilemektedir. Çalışanın çocuğu varsa çocuk sayısına göre yani 3, 4 ve 5. çocuğa kadar AGİ hesaplaması da artış gösterir. Yeni yılın asgari ücret tutarı açıklandıktan sonra, yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olacak ve yıllık toplam da hesaplanacak tutar ile AGİ indirim oranı çarpılacak. Çıkan sonuç ile en düşük gelir vergisi oranı çarpılacak. Elde edilen değer 12'ye bölünecek ve aylık AGİ tutarı hesaplanmış olacak.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI

Çalışanın kendisi %50

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10

1. çocuk %7,5

2. çocuk %7,5

3. çocuk %10

4. çocuk %5

AGİ ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE NE OLUR?

AGİ'yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Hazine ve Maliye Bakanlığı re'sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir.

İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.