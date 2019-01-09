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Emekliye çifte

, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yüzünü güldürecek bir müjde daha geldi. Emekli maaşlarına yapılan 2019 Ocak mı ile birlikte maaşların yanında verilen ek ödeme tutarları da yükseltilecek. Bu artış maaşlara yapılan zam oranı ile paralel olacak.

Emekliye çifte zam
Yaklaşık 12.3 milyon emekliye bu ay çifte var. Hem maaşlar hem de ek ödeme tutarları artacak. ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşı yüzde 10.19 artırılırken, memur emeklilerine de yüzde 4 artış ve yüzde 6.73 enflasyon farkı yansıtılacak. Bu ay maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükselecek. Ek ödeme tutarı yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak. Örneğin; Aralık maaşı 3 bin lira olan SSK emeklisi, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Eline aylık 3 bin 120 lira geçiyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 305 lira 70 kuruş üzerinden ek ödeme hesaplanacak. Emeklinin eline 3 bin 305 lira 70 kuruş net maaş ve 132,23 lira ek ödemeyle birlikte aylık 3 bin 437 lira 93 kuruş geçmeye başlayacak. Geliri 317,93 lira artacak. Aralık maaşı 3 bin lira olan memur emeklisi ise eline ek ödemeyle birlikte 3 bin 120 lira geçerken, artık 3 bin 321 lira 90 kuruş net maaş ve 132,88 lira ek ödemeyle birlikte 3 bin 454 lira 78 kuruş almaya başlayacak. Gelirindeki artış 334,78 lira olacak.

SINIR YÜKSELDİ
Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı da bu ay memur maaş katsayısındaki artışla değişti. Maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi bu sınır bin 224 lira 81 kuruşa çıktı. Yani bu aydan itibaren maaşı bin 224 lira 81 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme almaya başlayacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 10.19 artacak. Ayrıca her emekliye yüzde 4 ve yüzde 5 oranında ek ödeme parası da ödenecek. Maaşlar bu ay zamlı olacak.



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