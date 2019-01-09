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  • 09.01.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 09.01.2019 09:30

düşüyor mu? 9 Ocak , ne kadar oldu?

bugün ne kadar? Analistler geçen hafta Cuma gününden bu yana küresel piyasalarda güçlenen risk iştahının altın üzerinde değer kaybı baskısı yarattığını, ancak Fed'in bu yıl faiz artırmama ihtimalinin de altına destek verdiğini belirtiyorlar. , ne kadar oldu? İşte 9 Ocak ...

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin anlaşma ile sonuçlanacağı beklentisiyle beraber yükselen risk iştahı nedeniyle gerilerken Fed'in artırmaya ara vereceği beklentisi destek oluşturuyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 kayıpla 1,282.97 dolardan işlem gördü. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 9 Ocak güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI
225,69
225,88

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.282,06
1.282,24

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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