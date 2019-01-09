Altın fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin anlaşma ile sonuçlanacağı beklentisiyle beraber yükselen risk iştahı nedeniyle gerilerken Fed'in artırmaya ara vereceği beklentisi destek oluşturuyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 kayıpla 1,282.97 dolardan işlem gördü. Bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 9 Ocak güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

225,69

225,88

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.282,06

1.282,24