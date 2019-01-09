Dolar fiyatları işlemcilerin para politikasının sıkılaştırılma döngüsünün durdurulduğunu düşünmeleriyle yen karşısında dün yüzde 0.2 geriledikten sonra bugün yüksek seyir izliyor. FED Başkanı Jerome Powell, Cuma günü yaptığı açıklamada FED'in önceden belirlenmiş bir faiz artırma yolunda olmadığını ve piyasaların fiyatlandırdığı olumsuz risklere duyarlı olacağını söyledi. İşte 9 Ocak 2019 dolar ve euro fiyatları...

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI