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  • 09.01.2019 07:17

Yüz binlerce vatandaşa müjde! yüzde 84 oranında artıyor

Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren nı 1000 liraya çıkaracak olan düzenleme Meclis'e geldi. 65 yaş aylığına ilişkin hazırlanan düzenleme kabul edilirse, halihazırda 543 lira olan yaşlılık aylığı yüzde 84 oranında artarak 1000 liraya çıkacak.

Yaşlılık aylığında yüz binlerce kişinin beklediği düzenlemede sona gelindi. 65 yaş aylığının alt sınırı 1.000 liraya çıkaran düzenlemeyi de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. 65 yaş aylığına ilişkin düzenleme, şu anda 543 TL olan başlılık aylığının alt sınırını 1.000 liraya çıkarıyor.

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