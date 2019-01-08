Yaşlılık aylığında yüz binlerce kişinin beklediği düzenlemede sona gelindi. 65 yaş aylığının alt sınırı 1.000 liraya çıkaran düzenlemeyi de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. 65 yaş aylığına ilişkin düzenleme, şu anda 543 TL olan başlılık aylığının alt sınırını 1.000 liraya çıkarıyor.
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