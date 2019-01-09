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  • 09.01.2019 12:37
  • Son Güncelleme: 09.01.2019 12:50

'den Meclis'e teklifi

Grup Başkanvekili Mehmet Muş içerisinde çok sayıda vatandaşı ilgilendiren 18 maddelik bir teklifin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. Teklifte ten, vergi muafiyetine varana kadar birçok konu bulunuyor.

AK Parti'den Meclis'e asgari ücret teklifi

'nin, personel sayısı 500'ün altında olan işletmelere 150, 500 üstünde olan işletmelere 100 lira desteği verilmesi, ev hanımlarının evlerinde ürettikleri ürünlerin vergiden muaf tutulması, uyumlu mükelleflere vergi avantajı sağlanması, EPİAŞ'ta uzun vadeli elektrik satışlarının önünün açılması gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi Başkanlığı'na sunuldu.

MUŞ: DÜZENLEMELER OLDUKÇA ÖNEMLİ
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş teklife ilişkin açıklamasında "Hazırladığımız 18 maddeden oluşan bu kanun teklifi, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren düzenlemeler içeriyor. Bunların içerisinde işletmelere asgari ücret desteği, ev hanımlarının evlerinde ürettikleri ürünlerin vergiden muaf tutulması, uyumlu mükelleflere vergi avantajı sağlanması, EPİAŞ'ta uzun vadeli elektrik satışlarının önünün açılması düzenlemeleri oldukça önemli" dedi.

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