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  • 08.01.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 08.01.2019 09:14

ne kadar oldu? Dolar ve fiyatı kaç TL? 8 Ocak 2019 döviz kuru

fiyatları küresel büyümede daha sert bir yavaşlama riskinin olduğu bir ortamda yatırımcıların FED'in bu yıl faiz oranlarını artırmayacağı konusunda giderek daha fazla ikna olmasıyla başlıca para birimleri karşısında değer kaybına karşı koymaya çalışıyor. Peki bugün dolar ve ne kadar oldu? İşte 8 Ocak 2019 güncel dolar ve euro fiyatları...

Dolar fiyatları işlemcilerin para politikasının sıkılaştırılma döngüsünün durdurulduğunu düşünmeleriyle yen karşısında dün yüzde 0.2 geriledikten sonra bugün yüksek seyir izliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, Cuma günü yaptığı açıklamada Fed'in önceden belirlenmiş bir faiz artırma yolunda olmadığını ve piyasaların fiyatlandırdığı olumsuz risklere duyarlı olacağını söyledi. İşte 8 Ocak 2019 dolar ve euro fiyatları...

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