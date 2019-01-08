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  • 08.01.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 08.01.2019 09:30

fiyatları yükselişini sürdürüyor! 8 Ocak fiyatı, fiyatı bugün ne kadar oldu?

fiyatları yeni güne nasıl başladı? Yurt içinde "güvenli liman" özelliğinden dolayı en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan , 2018'de yatırımcısına son 16 yılın en yüksek yıllık getirisini sağladı. Bugün fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 8 Ocak güncel ...

Altın fiyatları doların değer kaybetmesine paralel olarak yükselse de güçlenen risk iştahı güvenli liman olarak görülen altının kazanımlarını sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 yükselişle 1,288.6 dolara kadar çıktı. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yatırım araçlarından en çok tercih edilen çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 8 Ocak güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR (8 OCAK 2019)

GRAM ALTIN FİYATI
222,48
222,53

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.284,09
1.284,41

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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