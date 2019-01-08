Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.01.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 08.01.2019 09:06

Sigortası ödenmeyen bir işçi ne yapmalı?

Takvim yazarı sizden gelen soruları yanıtladı. İş hayatına dair merak edilenler ve cevapları...​

Sigortası ödenmeyen bir işçi ne yapmalı?

4 aydır bir firmada çalışıyorum. İşveren sigortamı ödememiş. Ne yapmalıyım? 5...259217 Nolu SMS

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriSigortası ödenmeyen bir işçi ne yapmalı?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar