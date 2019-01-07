Pazarda poşet 10 kuruş

Düzce'de Murat Öztürk adlı güvenlik görevlisi, pazarda 10 kuruşa poşet sattı. 'Gel vatandaş, cıvıl cıvıl poşetler 10 kuruş' ve 'Pazarda bedava, markette 25 kuruş. Yırtılmaz, yıpranmaz' diyerek müşterilere seslenen Öztürk, marketlere tepki göstererek, "Bedavadan reklam yaptırıyorlar" şeklinde konuştu.
- Ekonomi
- 07.01.2019
- Gazete
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