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Pazarda poşet 10 kuruş

Pazarda poşet 10 kuruş
Düzce'de adlı güvenlik görevlisi, pazarda 10 kuruşa poşet sattı. 'Gel vatandaş, cıvıl cıvıl poşetler 10 kuruş' ve 'Pazarda bedava, markette 25 kuruş. Yırtılmaz, yıpranmaz' diyerek müşterilere seslenen Öztürk, marketlere tepki göstererek, "Bedavadan reklam yaptırıyorlar" şeklinde konuştu.

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