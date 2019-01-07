Ev boyunda koltuk

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 metre yüksekliğinde 400 kilo ağırlığında koltuk üretildi. İMOTİM AVM yönetimi tarafından 15 günde üretilen koltuk için yaklaşık 20 bin lira harcandı. Koltuğu görenler hayrete düşüyor. İMOTİM AVM Başkan Vekili Turhan Albamya, "Tek katlı ev boyunda oldukça büyük bir koltuk oldu. Eni de 3 metre. Boyu ve kilosuyla Türkiye'nin en büyük koltuğu. Normal bir koltuğun 15 katı büyüklüğünde. Koltuk İnegöl'ün simgesi haline geldi, herkes fotoğraf çektirmek istiyor" dedi.
- Ekonomi
- 07.01.2019
- Gazete
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