Tatilcinin rotası şifalı sular

Kaynaktan çıkan suyun vücuda direkt uygulanma özelliği olan Bursa İnegöl'deki Oylat Kaplıcaları'nda kış sezonu açıldı. Geçen yıl 3 otelin bulunduğu kaplıcalarda, yurt içinden ve dışından 300 bin kişi ağırlandı. Bunların yüzde 12'sini yabancılar oluşturdu. Kaplıcalara yarıyıl tatilinde ziyaretçi akını bekleniyor. Pamukkale'deki otellerin doluluk oranı şimdiden yüzde 90'a yaklaştı.
- Ekonomi
- 05.01.2019
- Gazete
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