Şile 4 yılda yüzde 110 değerlendi

Yapımına 2014 yılında başlanan Şile-Ağva- Kandıra otoyoluyla ulaşımı kolaylaşacak olan İstanbul Şile'de konut fiyatları son 4 yılda yüzde 110, arsa fiyatları yüzde 32 artış gösterdi. Otoyolun tamamlanmasıyla Şile'nin Ankara, İzmir ve Bursa'ya ulaşımının yanı sıra Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı'na bağlantısı sağlanacak.
Endeksa'nın verilerine göre; Şile'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 185 lira, ortalama konut fiyatı 305 bin 760 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 23 yıl.
İlçenin konut yatırımında öne çıkan mahallelerinden Kumbaba'da ortalama konut metrekare satış fiyatının 3 bin 254 lira, Meşrutiyet'te 3 bin 186 lira, Ağva merkezde 3 bin 180 lira, Çavuş'ta 3 bin167 lira, Hacı Kasım'da 3 bin 132 lira, Balibey'de 3 bin 104 lira, Ahmetli'de ise 2 bin 822 lira olduğu belirlendi.
Şile'de ortalama arsa metrekare fiyatının ise 764 lira olduğu bildirildi. Şile'nin arsa yatırımında öne çıkan bölgelerinden Balibey'de ortalama arsa metrekare fiyatı bin 42 liraya, Kumbaba'da 900 liraya, Ahmetli'de 848 liraya, Çavuş'ta ise 712 liraya ulaştı.
Endeksa'nın verilerine göre; Şile'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 185 lira, ortalama konut fiyatı 305 bin 760 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 23 yıl.
İlçenin konut yatırımında öne çıkan mahallelerinden Kumbaba'da ortalama konut metrekare satış fiyatının 3 bin 254 lira, Meşrutiyet'te 3 bin 186 lira, Ağva merkezde 3 bin 180 lira, Çavuş'ta 3 bin167 lira, Hacı Kasım'da 3 bin 132 lira, Balibey'de 3 bin 104 lira, Ahmetli'de ise 2 bin 822 lira olduğu belirlendi.
Şile'de ortalama arsa metrekare fiyatının ise 764 lira olduğu bildirildi. Şile'nin arsa yatırımında öne çıkan bölgelerinden Balibey'de ortalama arsa metrekare fiyatı bin 42 liraya, Kumbaba'da 900 liraya, Ahmetli'de 848 liraya, Çavuş'ta ise 712 liraya ulaştı.
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