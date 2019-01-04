Kiracılara TÜFE müjdesi

Kiracılar, kira artışlarının Yİ-ÜFE yerine TÜFE üzerinden belirlenmesi ile rahat nefes alacak. 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nda, kira artışlarının, kur ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere hassas olan ÜFE yerine TÜFE'ye endekslenmesi yer aldı. Bununla ilgili hazırlanan düzenleme de Meclis'te. Tasarının kısa zamanda yasalaşması bekleniyor. Kira zammında üst sınırın sınırın 12 aylık ortalama göre TÜFE artışına endekslenmesi, kiracıya kazandırıyor. TÜİK'in açıklamasına göre, 12 aylık ortalamalara göre TÜFE artışı yüzde 16.33 oldu. Buna göre, bin liralık bir evin kirası, yapılacak zamla birlikte bin 163 liraya yükselecek. Kira artışında 12 aylık ortalamalara göre ÜFE dikkate alındığında, yüzde 27.01 artış gerçekleştiği için kiracılar yüzde 27'lik zamla karşı karşıya kalacaktı.
- Ekonomi
- 04.01.2019
- Gazete
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