İhracat seferberliğine TEB ve TİM’den destek

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı firmaların finansman ihtiyacını karşılamak için işbirliği protokolü imzaladı. Protokole göre TEB, ihracatçı firmalar için avantajlı finansal ürün ve hizmetler sunacak. TEB Faktoring ve TİM de ayrıca bir protokol imzalayarak bu alanda da yeni bir işbirliğini hayata geçirdi. İşbirliği kapsamında TEB 300 milyon dolar, TEB Faktoring ise 50 milyon dolarlık kaynak ayırdı. Faiz oranları ise maksimum euro yüzde 4, dolar yüzde 7 olacak. Eximbank'a verilen kısa vadeli teminat mektupları komisyon oranıysa yüzde 1 kalacak.
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- 04.01.2019
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