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  • 04.01.2019 09:21
  • Son Güncelleme: 04.01.2019 09:43

yükselişte! 4 Ocak , ne kadar oldu?

son 6 ayın zirvesinde görülüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 2,16 artışla 226 bin 800 lira oldu. Bugün , ne kadar oldu? İşte güncel 4 Ocak altın fiyatları...

Altın fiyatları, hisse senedi piyasalarındaki oynak seyrin küresel ekonomik yavaşlamaya yönelik endişeleri artırmasıyla altı buçuk ayın zirvesini gördü. Altın art arda üçüncü haftalık kazanım kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,296.35 dolara yükseldi. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 4 Ocak güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI
228,14
228,33

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.294,74
1.294,97

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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