Altın fiyatları, hisse senedi piyasalarındaki oynak seyrin küresel ekonomik yavaşlamaya yönelik endişeleri artırmasıyla altı buçuk ayın zirvesini gördü. Altın art arda üçüncü haftalık kazanım kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,296.35 dolara yükseldi. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 4 Ocak güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

228,14

228,33

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.294,74

1.294,97