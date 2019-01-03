Apple hisseleri, şirketin 2019 yılı ilk çeyreği için ciro beklentisini, daha önce açıklanan 89 - 93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara düşürmesiyle, yüzde 8.18 düştü.

NEDENİ ABD-ÇİN ARASINDA YAŞANAN GERGİNLİK Mİ?

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin, Çin ekonomisindeki zayıflamadan ve beklentilerden düşük iPhone satışlarından etkilendiğini açıklamış ve bunun sebebi olarak ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret gerginliklerini göstermişti.