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  • 03.01.2019 17:33
  • Son Güncelleme: 03.01.2019 17:40

leri açılış öncesi işlemlerde çakıldı

leri açılış öncesi işlemlerde yüzde 8.18 düştü. Şirketin açıklamasına göre, yüzde 8.18'lik düşüş 50 milyar dolarlık bir kayba işaret ediyor.

Apple hisseleri çakıldı

leri, şirketin 2019 yılı ilk çeyreği i ciro beklentisini, daha önce açıklanan 89 - 93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara düşürmesiyle, yüzde 8.18 düştü.

NEDENİ ABD-ÇİN ARASINDA YAŞANAN GERGİNLİK Mİ?

Apple CEO'su , şirketin, Çin ekonomisindeki zayıflamadan ve beklentilerden düşük iPhone satışlarından etkilendiğini açıklamış ve bunun sebebi olarak ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret gerginliklerini göstermişti.

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