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Genç Avrupa 'ye karşı

Avrupa’nın gayrimenkul karnesini hazırlayan Eurostat’ın raporuna göre, Karadağ’da ev alan yatırımcı 13 yılda, ’da 11 yılda, Moldova’da 10 yılda yatırımını amorti ediyor. ülkelerinde ise bu süre 51 yıla kadar çıkıyor.

Genç Avrupa AB'ye karşı
Avrupa istatistik enstitüsü Eurostat, aralarında Türkiye'nin de olduğu 37 Avrupa ülkesinin gayrimenkul yatırım karnesini çıkardı. Özellikle gelişmekte olan Avrupa ülkelerinde gayrimenkulün en çok kazandıran yatırım aracı olduğuna vurgu yapan Eurostat raporu; Ukrayna, Moldova ve Karadağ'da yapılan yatırımların kısa sürede geri döndüğünü ortaya koyuyor. Buna göre; 'da yapılan gayrimenkul yatırımları 11 yılda, Moldova'da 10 yılda geri dönüyor. 'nin 4 yıl içinde sınırlarına katacağı Karadağ'da ise bu süre 13 yıl. Başka bir deyişle bu ülkede alınan bir konut kendini 13 yıl içinde amorti edebiliyor. Avrupa'nın genç AB üyeleri Romanya ve 16 yılla, Estonya 15 yılla gayrimenkul yatırımında cazibesini koruyor.

TÜRKİYE'DE 28 YIL
Avrupa'nın AB üyesi gelişmiş ülkelerinde ise amorti süreleri oldukça uzun. Kira çarpanı olarak da tanımlanan amorti süresi 'da 51, 'da 42, İngiltere'de 38, 'da 36, Norveç'te 32 yıl. Türkiye, sıralamada 28 yılla gelişmekte olan Avrupa ülkeleriyle AB ülkeleri arasında yer alıyor. İrlanda ise 14 yıllık amorti süresiyle cazip fırsatlar sunan AB üyelerinden biri olarak öne çıkıyor.




YAVUZ KARAMAN

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