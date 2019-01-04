Fiyatlar dipte gözler faizde

Döviz kurları ve kredi faiz oranlarındaki dalgalanma nedeniyle 2018'in ikinci yarısını durgun geçiren konut ve gayrimenkul sektörü, bu yıl hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarda rekor beklentisini canlı tutuyor. Konut fiyatlarının dip noktada olduğunu ifade eden konut sektörünün temsilcileri, vatandaşın konut hayaline ulaşması için faiz oranlarının makul seviyelere gelmesi gerektiği konusunda hemfikir. Devletin konut alıcısına sağladığı KDV ve tapu harcı indirimi gibi teşviklerin daha uzun vadelere yayılması da beklentiler arasında yer alıyor. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, 2019'un sektör için umut yılı olacağını belirterek, yurt içinde 1.5 milyon, yurt dışına ise 50 bin konut satışı hedeflediklerini söyledi. Artaş İnşaat Genel Müdürü Yener Yıldırım da, 2019'da inşaat sektörünün geçen yıl sağlanan devlet desteğinin sürmesi beklentisi içinde olduğunu söyledi. Faiz oranlarının düşüş trendinde olduğu zamanlarda yerli yatırımcının avantajlı duruma geçtiğini anlatan Yener Yıldırım, "KDV ve tapu harcı indirimlerinin daha uzun süreye yayılması durumunda yurt içinde alım artabilir. Çünkü şu andaki satış fiyatları dip noktada diyebiliriz" şeklinde konuştu.
2 KATINA ÇIKACAK
Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu, inşaat sektörünün 2018'i yabancıya yaklaşık 37 bin konut satışıyla tamamladığını belirterek, "Bu da yaklaşık 6 milyar dolar gelir anlamına geliyor, ancak hedefimiz 10 milyar dolar olmalı" şeklinde konuştu. Aşçıoğlu, bu yıl 2018'dekinin 2 katı kadar yabancıya satış öngördüğünü kaydetti.
SEBA İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Engin Keçeli de Türkiye'de yenileme ihtiyacı hariç, yıllık 750 bin konut ihtiyacı bulunduğuna dikkat çekerek, "Birkaç yıl içinde konut ve gayrimenkul sektörünün çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum" dedi.
YAVUZ KARAMAN
2 KATINA ÇIKACAK
Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu, inşaat sektörünün 2018'i yabancıya yaklaşık 37 bin konut satışıyla tamamladığını belirterek, "Bu da yaklaşık 6 milyar dolar gelir anlamına geliyor, ancak hedefimiz 10 milyar dolar olmalı" şeklinde konuştu. Aşçıoğlu, bu yıl 2018'dekinin 2 katı kadar yabancıya satış öngördüğünü kaydetti.
SEBA İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Engin Keçeli de Türkiye'de yenileme ihtiyacı hariç, yıllık 750 bin konut ihtiyacı bulunduğuna dikkat çekerek, "Birkaç yıl içinde konut ve gayrimenkul sektörünün çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum" dedi.
YAVUZ KARAMAN
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