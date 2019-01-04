Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Devlet, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. 2018 yılında bin 179 lira 40 kuruş seviyesinde bulunan evde bakım parası, 2019 Ocak zammı ile yükseldi. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası 2019 yılında ne kadar oldu? İşte 4 Ocak evde bakım maaşı yatan iller...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde bakım maaşı yatan illerin öğrenilmesi için diler sms yoluyla dilerseniz e-Devlet aracılığıyla sorgulama yapabilirsiniz. E-Devlet sistemi üzerinde yer alan "Engelli Evde Bakım Ödeme Sorgulama" sayfası üzerinden gerekli adımları takip ederek öğrenebilirsiniz. Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla alanlar, cep telefonlarından büyük harflerle BAKIYE yazıp, 4747'e sms atabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

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EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLDU?