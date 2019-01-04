Son dakika: GSS prim borçları ödemesi için süre uzatıldı

Bakan Selçuk, borçların yapılandırılmasıyla Kanun gereği uygulanan gecikme zammı ve cezası yerine Yİ-ÜFE'ye göre güncellenen borcun peşin veya iki ayda bir taksitler halinde ödenebildiğini hatırlattı. Bakan Selçuk, yapılandırmanın bozulmasına sebep olan süresinde ödenememiş taksit/peşin ödeme tutarlarının geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat'a kadar ödenebileceğini açıkladı.

BAKAN SELÇUK:"GSS PRİM BORÇLARI DA ŞUBAT SONUNA KADAR ÖDENEBİLECEK"

Bakan Selçuk ayrıca 2018/Aralık ve 2019/Ocak aylarında ödenecek taksitler ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken GSS prim borçlarının da gecikme zammı ve cezası veya geç ödeme zammı uygulanmaksızın Şubat sonuna ödenebileceğini kaydetti.