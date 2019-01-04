BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden İHA'ların TSK'ya katılması ile ilgili hiç bilinmeyen bir anısını paylaştı. Henüz İHA'ların askeri birlikte eğitimleri devam ederken Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen bir telefonla harekete geçtiklerini aktaran Bayraktar, tüm ekibin gönüllü olarak hemen Batman'a hareket ettiğini sosyal medya üzerinden şu sözlerle anlattı:

İHA'larımız TSK envanterine girmiş ve Trakya'da askeri birlikte eğitimleri devam etmektedir. Terör yeniden alevlenmiştir. Kara Kvt.'lerinden telefon gelir; "24 saat içinde hava kargoyla nakledilmek üzere acilen Çorlu Hava Birliği'nde hazır olur musunuz?"

BÜTÜN EKİP GÖNÜLLÜ OLDU

"O anda İHA eğitim uçuşundadır. Bayram yakın olmasına rağmen Bayramı da Batman'da geçirmek üzere tüm ekip gönüllü olur. Onlarca tırlık malzeme paketlenir, en az 6 ay sürecek bir eğitim/görev için Batman'a naklolur. Milli İHA'ların ilk görev uçuşu kısa bir süre sonra yapılır."

İŞTE O ANLARDA YAŞANANLAR







