Dolar operasyonu

Dolar kuru önceki gece piyasalar kapalıyken Londra ve Asya kaynaklı operasyon ile 5.87'ye kadar çıkartıldı. Dolar piyasalar açıldığında ise hızlı şekilde geriledi. Dolar/TL'de bu yükselişin nedeni, uluslararası piyasalarda görülen dalgalanmadan kaçış ve Asya'daki hacimsiz işlemlerde algoritmaların tetiklenmesi olarak gösteriliyor. Ancak uzmanlar, Londra merkezli alım emirlerini sebep gösteriyor.
- Ekonomi
- 04.01.2019
- Gazete
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