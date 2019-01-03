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  • 03.01.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 03.01.2019 09:16

ne kadar oldu? Dolar ve fiyatı kaç TL? 3 Ocak 2019 döviz kuru

fiyatları 2018'de güçlü bir seyir izledikten sonra, analistler Fed'in 2019'da faiz oranlarını artırma ihtimalinin azalmasıyla gelecek aylarda doların baskı altında kalmasını bekliyorlar. Peki bugün dolar ve ne kadar oldu? İşte 3 Ocak 2019 güncel dolar ve euro fiyatları...

Dolar yen karşısında Asya borsasındaki ilk işlemlerde 104.96 ile güniçi dip seviyesine gerileyerek Mart 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra kayıplarının bir kısmını toparladı. Bu gece saatlerinde dolar fiyatları yükselik gösterirken sabah saatlerine doğru 5,40 seviyelerine geldi. İşte 3 Ocak 2019 dolar ve euro fiyatları...

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

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