Dolar yen karşısında Asya borsasındaki ilk işlemlerde 104.96 ile güniçi dip seviyesine gerileyerek Mart 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra kayıplarının bir kısmını toparladı. Bu gece saatlerinde dolar fiyatları yükselik gösterirken sabah saatlerine doğru 5,40 seviyelerine geldi. İşte 3 Ocak 2019 dolar ve euro fiyatları...
GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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