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  • 02.01.2019 10:05
  • Son Güncelleme: 02.01.2019 10:15

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 5,6 milyar liralık destek müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2019'da sanayicilere, girişimcilere ve sektöre yönelik araştırma yapanlar ile birlikte öğrencilere bütüncül bir model ile 5 koldan destek sağlanacağını duyurdu. Bakanlık destek bütçesini 5,6 milyar TL olarak belirledi.

Hükümetten 5,6 milyar liralık destek müjdesi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte yeniden yapılandırılan bakanlık, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte toplamda 5.6 milyar TL destek verecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeni yılda tüm imkanlarımızla sanayici, girişimci ve araştırmacıların yanında olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz yeni dönemde yatırım teşvikleri, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerini bünyemize kattık. Böylelikle, sunduğumuz tüm destekleri daha bütüncül ele alabiliyoruz. İlgili kuruluşlarımızla birlikte bakanlığımızın 2019 yılı destek bütçesi ödeneği 5 milyar 600 milyon TL'dir. Ülkemize hayırlı olsun." dedi.

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